Un été 100 % Gironde au lac de la Prade Bazas, 25 juillet 2022, Bazas.

Un été 100 % Gironde au lac de la Prade

Lac de la Prade D9 Bazas Gironde

2022-07-25 14:00:00 – 2022-07-25

Lac de la Prade D9

Bazas

Gironde

Bazas

EUR Le Département et France Bleu lancent une nouvelle édition de la tournée d’été 100 % Gironde !

Dès 14h, venez profitez de nos différents espaces au lac de la Prade :

– Un espace nature avec des herbiers, des jeux en bois, autour de la géologie, tactiles… pour découvrir le littoral girondin et les terres girondines.

– Un espace Sortir avec notamment le programme des Scènes d’été en Gironde

– Un espace Bar à voyages avec Gironde Tourisme : envoyez vos cartes postales de Gironde, jouer pour le super été de la chance et remportez des entrées pour les lieux patrimoniaux du département.

– Un coin détente avec le journal Sud Ouest, des transats, magazines…

Repartez avec votre souvenir photo grâce à notre photobooth.

A 18h30, concert jazz avec le groupe The ‘O’ City Vipers.

+33 5 56 25 25 84

Département de la Gironde

Lac de la Prade D9 Bazas

