Saint-Gervais-du-Perron Orne Saint-Gervais-du-Perron

2022-08-08 14:00:00 – 2022-08-08 16:00:00

Difficile d'imaginer la présence de nature en contrebas d'une autoroute… Pourtant, l'Etang du Perron est aujourd'hui une zone humide habitée par une biodiversité remarquable. Découvrez le passé historique de ce site, la biodiversité de cet étang et les mesures de préservation de ce patrimoine.

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

