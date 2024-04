Un esprit sain dans un corps sain ! Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 21 avril 2024.

Un esprit sain dans un corps sain ! Animation proposée par Pater Familias Dimanche 21 avril, 14h00 Archéo’site

Si les Grecs pratiquent le culte du corps par la célébration de sa beauté, les Romains eux s’attachent à avoir une hygiène corporelle saine. La palestre des thermes, bains romains publics, est un grand espace dédié aux activités physiques et gymniques, comme la lutte, le pugilat et le pancrace. Les médecins s’affairent à réparer les traumatismes créés par la pratique de certains sports. Le groupe « Pater familias » vous invitera à découvrir quelques reproductions d’instruments dédiés à l’hygiène, à l’entretien du corps et, plus généralement, à la médecine et vous donnera de nombreuses informations sur la pratique sportive des Romains.

Dimanche 21 avril •

De 14 h à 18 h

Animation pour tous publics

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

archéosite CAC Cambrai