Un espion dans ma poche Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Un espion dans ma poche Bibliothèque de la Cité, 21 mai 2022, Genève. Un espion dans ma poche

Bibliothèque de la Cité, le samedi 21 mai à 14:00

### Atelier de sensibilisation aux données personnelles sur son smartphone Dans cet atelier, les participant-e-s comprendront les divers aspects de la collecte des données personnelles sur leur smartphone. Quelles données sont collectées dans nos usages quotidiens de ces appareils? Qu’est-ce qui se cache derrière les conditions d’utilisation de nos applications préférées ? De quelles manières mon smartphone connaît-il mes déplacements géographiques? Les participant-e-s découvriront aussi quels sont les réglages ou pratiques à adopter pour limiter un peu cette fuite volontaire de données. N’oubliez pas votre smartphone ! L’atelier se déroule à l’Espace le 4e de la Bibliothèque de la Cité, sur inscription.

Gratuit

Atelier pour adultes de sensibilisations aux données personnelles sur son smartphone Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de la Cité Genève

Bibliothèque de la Cité Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Un espion dans ma poche Bibliothèque de la Cité 2022-05-21 was last modified: by Un espion dans ma poche Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité 21 mai 2022 Bibliothèque de la Cité Genève genève

Genève