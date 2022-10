Un escargot tout chaud Marseille 5e Arrondissement, 17 novembre 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Un escargot tout chaud

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de MarseilleDivadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

2022-11-17 – 2022-11-20

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

EUR 7.5 7.5 Les tout-petits ont leur festival à Marseille qui se nomme « Un escargot tout chaud » et se déroule chaque année en novembre ! Pour cette édition, le festival se déroulera du 17 au 20 novembre 2022 au Divadlo Théâtre.



Rendez-vous dans ce théâtre marseillais avec vos enfants de 9 mois et plus. Au programme des spectacles adaptés pour les tout-petits et des ateliers d’éveil parents-enfants.



La liste de nos spectacles et ateliers concernés ci-dessous :



– Tikitêt à partir de 6 mois le 17/11 à 10h et 11h15

– Une poule qui pondait un pti coco à partir de 9 mois le 18/11 à 10h et 11h15

– O mama O à partir de 6 mois le 19/11 à 9h30, 10h30, 11h30, 14h et 15h

– Zig zag zoug concert à partir de 2 ans le 19/11 à19h

– Zig zag zoug concert à partir d’1 an le 20/11 à 10h et 11h15

– A pas de loup à partir de 9 mois le 20/11 à 15h et 16h30



– Eveil musical avec Virginie Poppins le 19/11 à 15h

– Eveil danse avec Marie Line 20/11 à 10h15

Spectacles et ateliers d’éveil dédiés aux tout-petits dès 9 mois.

https://www.divadlo-theatre.fr/festival-theatre/151391-festival-escargot-tout-chaud

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-18 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de Marseille