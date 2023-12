Un escalier pour la paix Théâtre Darius Milhaud Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 décembre 2023 au mercredi 21 février 2024 :

mercredi

de 21h15 à 22h40

.Public adultes. A partir de 15 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Moins

de 12 ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Enfermée dans la prison de Fresnes, une jeune femme suit une thérapie par le rêve. Sa maladie : l’espérance. Son crime : vouloir la partager. Précipitée par hasard dans le rêve d’un jeune homme, la prisonnière tente alors de transmettre l’espoir pour lequel on la traite…

Maison

d’arrêt de Fresnes – Département des rêves. Dans un monde semblable au nôtre,

la jeune Nix suit une étrange thérapie. Emprisonnée pour avoir commis le

terrible crime de croire en l’avenir, la jeune femme suit un traitement

innovant : la thérapie par le rêve. Cependant, lors d’un exercice de routine,

un bug précipite Nix dans le rêve de quelqu’un d’autre.

Elle

rencontre alors Narvi, un garçon étrange, drôle et mystérieux. Pour Narvi,

l’avenir c’est demain, pas plus. Ensemble, entre rires et confrontations, les

deux jeunes adultes mettent à l’épreuve leurs convictions et s’entraident dans

un rêve loin du monde.

Une

ombre plane pourtant sur eux, toujours présente, tapie, prête à bondir.

Le

passage à l’âge adulte est-il autre chose qu’une grande trahison ?

Construits avec du « plus tard », du « quand tu seras grand », les jeunes

adultes espèrent-ils encore ? Qui sont-ils ? Comment devient-on un adulte ? Qui

sommes-nous ?

Auteur

– Metteur en scène : Paul Favre

Interprètes :

Elisa Castus,

Thibaut Cattelin, Cyrille Delemotte

Genre :

Théâtre contemporain – Théâtre d’anticipation

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Cie La Volée Un escalier pour la paix