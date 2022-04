Un éléphant dans la pièce : réflexions sur les liens entre matériaux, industrie et urgence climatique En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un éléphant dans la pièce : réflexions sur les liens entre matériaux, industrie et urgence climatique En ligne / online, 14 avril 2022, Paris. Un éléphant dans la pièce : réflexions sur les liens entre matériaux, industrie et urgence climatique

En ligne / online, le jeudi 14 avril à 14:00

Tous les secteurs de l’industrie sont actuellement à la recherche des matériaux les plus vertueux pour leurs différentes productions : des matières bio-sourcées, biodégradables, renouvelables, recyclables, recyclées, responsables, éthiques, écologiques (sic), etc… Mais, cette quête a-t-elle un sens? Les termes du débat sont-ils les bons ? Les dérèglements environnementaux induits par les activités humaines sont aujourd’hui patents, les solutions ne sauraient se résumer à ces réflexions sur l’emploi des ressources. Il devient urgent de se poser les vraies questions si nous voulons que l’humanité puisse continuer à faire un petit bout de chemin sur une belle planète… qui atteint ses limites. **Cette conférence est à suivre en direct à distance. Elle sera enregistrée et disponible dès le lendemain sur le** [**site internet**](https://www.designspot.fr/) **et la** **chaîne Youtube** **du Design Spot.** **Gratuit sur inscription obligatoire.** [**En savoir plus et s’inscrire**](https://www.designspot.fr/evenements/conference-materiaux/)

Gratuit sur inscription.

Le Design Spot propose une conférence sur les matériaux, avec la participation de Quentin Hirsinger, président de la matériauthèque matériO’. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

