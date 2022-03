Un écrin naturel extraordinaire Les Arbres du Monde au Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

L’arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat est un espace de 20 hectares dédié à la biodiversité végétale, avec près de 3500 espèces originaires de quatre continents. Découvrez des paysages extraordinaires vous faisant voyager à travers la vallée himalayenne, la flore chilienne, la forêt d’eucalytus et les arbustes du bush australien,les magniolas, les rhododendrons les collections de chênes, d’érables et de conifères, la bambouseraie……..

Entrée prix libre, visite guidée groupe (plus de 10), 7€ par personne sur réservation.

L'arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat est un espace de 20 hectares dédié à la biodiversité végétale, avec près de 3500 espèces originaires de quatre continents.

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

