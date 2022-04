Un écrin de nature Dieffenbach-lès-Wœrth Dieffenbach-lès-Wœrth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dieffenbach-lès-Wœrth

Un écrin de nature Dieffenbach-lès-Wœrth, 27 juillet 2022, Dieffenbach-lès-Wœrth. Un écrin de nature Dieffenbach-lès-Wœrth

2022-07-27 – 2022-07-27

Dieffenbach-lès-Wœrth Bas-Rhin Dieffenbach-lès-Wœrth Entre Dieffenbach lès Woerth et Oberdorf Sparbach se trouve une mosaïque de milieux : vergers, prairies de fauche, forêt, haies…Tous ces milieux s’imbriquent les uns dans les autres proposant ainsi une richesse floristique aux animaux. Au cours d’une balade, venez découvrir ce petit coin de nature et admirer les beaux paysages des collines sous-vosgiennes. Au cours d’une balade, venez découvrir ce petit coin de nature et admirer les

beaux paysages des collines sous-vosgiennes. Sur inscription.. Entre Dieffenbach lès Woerth et Oberdorf Sparbach se trouve une mosaïque de milieux : vergers, prairies de fauche, forêt, haies…Tous ces milieux s’imbriquent les uns dans les autres proposant ainsi une richesse floristique aux animaux. Au cours d’une balade, venez découvrir ce petit coin de nature et admirer les beaux paysages des collines sous-vosgiennes. Dieffenbach-lès-Wœrth

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dieffenbach-lès-Wœrth Autres Lieu Dieffenbach-lès-Wœrth Adresse Ville Dieffenbach-lès-Wœrth lieuville Dieffenbach-lès-Wœrth Departement Bas-Rhin

Un écrin de nature Dieffenbach-lès-Wœrth 2022-07-27 was last modified: by Un écrin de nature Dieffenbach-lès-Wœrth Dieffenbach-lès-Wœrth 27 juillet 2022 Bas-Rhin Dieffenbach-lès-Wœrth

Dieffenbach-lès-Wœrth Bas-Rhin