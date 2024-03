UN ECOLO RIGOLO COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, mardi 23 avril 2024.

Deux artistes clermontois Anaïs et Fred interprètent les nouvelles chansons de la collection « Chansons Choux » (Universal Music), extraites de l’album n° 11 intitulé : « L’écolo rigolo » (Deva Jeunesse) !Gais, dynamiques, tendres parfois, Anaïs et Fred sauront ravir les enfants de 1 à 7 ans qui pourront assister à ce nouveau spectacle ô combien entraînant.Convaincre les enfants de préserver notre planète et d’accorder une place prépondérante à l’écologie, cela se fera en chansons dans la joie et la complicité d’un moment privilégié.Durée : 45 minAvec Anaïs Mecenero (violon & chant) et Frédéric Phemut (accordéon & chant)Direction de la collection : Claude Fried

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 15:00

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63