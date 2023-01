Un éclat dans la nuit Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-04-18 20:15:00 – 2023-04-18 22:15:00

Côtes-d’Armor Partez pour un voyage dans le temps à la rencontre d’histoires de marins et de gardiens de phare. Munis de lampes tempête, cap sur le ballet des sentinelles des mers. Légendes et histoires fabuleuses.

Réservation à l’Office de Tourisme et paiement au près de l’organisateur au prix de 10€ et offert pour les moins de 6 ans. Rendez-vous à 20h15 à la plage de Saint-Guirec.

Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et un coupe-vent.

Les lanternes seront fournies. Annulation ou report possible en cas de mauvais temps ou de nombre de personnes inférieur à 8.

