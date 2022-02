Un éclat dans la nuit Perros-Guirec, 23 février 2022, Perros-Guirec.

Un éclat dans la nuit Perros-Guirec

2022-02-23 – 2022-02-23

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Partez pour un voyage dans le temps à la rencontre d’histoire de

marins et de gardiens de phare. Munis de lampes tempêtes, cap sur le

ballet des sentinelles des mers. Légendes et histoires fabuleuses.

En partenariat avec Escapade Glaz.

Le 23 février à 17h30

Report ou annulation possible en cas de mauvaise météo ou de nombre de participant inférieur à 8.

escapadeglaz@free.fr +33 6 52 53 31 05

Perros-Guirec

