Un éclat dans la nuit Perros-Guirec, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Perros-Guirec. Un éclat dans la nuit 2021-07-14 21:30:00 – 2021-07-14 Ploumanac’h Plage de Saint-Guirec

Perros-Guirec Côtes d’Armor Partez pour un voyage au temps des gardiens de phares et des marins. Munis de lampes tempête, cap sur le ballet des sentinelles des mers. Légendes et histoires fabuleuses (en partenariat avec Escapade Glaz)

Réservation obligatoire par email 48h avant: escapadeglaz@free.fr Rendez-vous à 21h30 à la plage Saint-Guirec.

Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et un coupe-vent.

Ploumanac'h Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 48.8329#-3.4866