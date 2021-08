Un duo de magiciens, battle de savoir et de rires au château Beynat! Saint-Magne-de-Castillon, 16 octobre 2021, Saint-Magne-de-Castillon.

Un duo de magiciens, battle de savoir et de rires au château Beynat! 2021-10-16 – 2021-10-16

Saint-Magne-de-Castillon Gironde

Alain le Magicien et son complice Rémi sont deux magiciens .

L’un fait apparaitre des cuvées insolites et néanmoins accessibles . Abracadabra …

L’autre joue avec les mots et les mains et fera disparaitre les soucis et couler à flots rires et sourires .

Un Amour et une Curiosité du monde viticole seront un atout pour découvrir cette Magie.

+33 5 57 40 01 14

Château Beynat

dernière mise à jour : 2021-08-17 par