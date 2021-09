Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Un duo de Divas, déambulations théâtralisées_Journées européennes du patrimoine 2021 Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Un duo de Divas, déambulations théâtralisées_Journées européennes du patrimoine 2021 Chambéry, 18 septembre 2021, Chambéry. Un duo de Divas, déambulations théâtralisées_Journées européennes du patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19 Archives départementales de la Savoie 244, QUAI DE LA RIZE

Chambéry Savoie Pour ces 38e Journées européennes du patrimoine déconfinées, La Diva Rurale et la Diva du Quartier vous accompagneront dans les visites guidées ; elles seront là pour vous faire découvrir une autre facette des Archives départementales. archives@savoie.fr +33 4 79 70 87 70 https://patrimoines.savoie.fr/web/dsp_6165/accueil dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Archives départementales de la Savoie 244, QUAI DE LA RIZE Ville Chambéry lieuville 45.56745#5.93051