Un drole d’objet : amulette ou fermoir ? Musée archéologique de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Un drole d’objet : amulette ou fermoir ? Musée archéologique de Civaux, 6 mai 2022, Civaux. Un drole d’objet : amulette ou fermoir ?

Musée archéologique de Civaux, le vendredi 6 mai à 18:30

Le temps d’un moment convivial, partez à la rencontre d’un curieux petit objet qui fait couler beaucoup d’encre depuis plus d’un siècle.

Gratuit – sur inscription – places limitées

Le temps d’un moment convivial, partez à la rencontre d’un curieux petit objet qui fait couler beaucoup d’encre depuis plus d’un siècle. Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux le Bourg Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T18:30:00 2022-05-06T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Musée archéologique de Civaux Adresse 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Ville Civaux lieuville Musée archéologique de Civaux Civaux Departement Vienne

Musée archéologique de Civaux Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Un drole d’objet : amulette ou fermoir ? Musée archéologique de Civaux 2022-05-06 was last modified: by Un drole d’objet : amulette ou fermoir ? Musée archéologique de Civaux Musée archéologique de Civaux 6 mai 2022 Civaux Musée archéologique de Civaux Civaux

Civaux Vienne