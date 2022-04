Un drôle de village Boulevard de la Comédie, 2 avril 2022, Les Sorinières.

Gratuit : non 13 € / 10 € réduitRéservation : 07 82 82 86 79 Représentations du 25 mars au 17 avril 2022 :vendredi et samedi à 20h30dimanche à 17h

Comédie / La nouvelle création du Boulevard de la Comédie. Dans la mairie du village, Monsieur le Maire convoque deux de ses adjoints en comité restreint avant le prochain conseil municipal.Il s’est engagé sur des promesses électorales, il tient à ne décevoir personne.Mme Vincent et M. Rossignol viennent lui apporter leur intelligence et leur savoir-faire pour dynamiter la commune. avec Sylvie Lefeuvre, Brune Lefeuvre et Didier Baffou

Boulevard de la Comédie adresse1} Centre-Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr