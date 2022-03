Un drôle de festival : films, podcast, stand-up… le parti d’en rire Forum des images, 6 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

payant

Pépites filmiques et grands classiques, comiques chevronnés et jeunes pousses en devenir, sur les écrans comme à la scène, le Forum des images vit quatre jours durant à l’heure du Drôle de festival ! Une édition riche en éclats de rire pour célébrer l’humour sous toutes ses formes.

Quoi de mieux qu’un Drôle de festival pour remédier à la morosité de notre présent électoral et de notre avenir démagogique ? Quoi de plus éligible, en ces temps sans inspiration, que le rire – mais alors le rire qui ne ricane pas et transforme la vie en jouvence stupéfiante ? Quoi de plus démocratique que l’humour inclusif qui n’épargne personne ? Quoi de plus drôle que des éclats d’hilarité pour détruire les mornes citadelles du bavardage politique – qui atteint chaque fois son degré le plus bas ? Même le pape a senti le vent tourner, qui prie son dieu de lui donner le sens de l’humour. On ne peut lui en vouloir : dans un monde insensé, il n’y a que ce sens précis, simple et basique, qui puisse nous orienter par-dessus l’abîme.

L’histoire du Drôle de festival est intimement liée à ce désir de liberté au sein d’institutions corsetées par l’esprit de sérieux de leurs édiles. Un esprit qui démantèle nos élans vitaux, nos larmes de fond et nos désincarcérations identitaires, avec cette même hypocrisie spectaculaire qui perce la bourse du service public. Devant ces effondrements intellectuels, dans l’attente des ruines que l’on glisse sous le tapis, nous avons pris le parti d’en rire. Nous avons pris le parti de Jean-Pierre Bacri, flamboyant râleur au cœur solaire.

Nous avons pris le parti des amuseurs publics, qui traversent l’écran de la mélancolie. Nous avons pris le parti de nos fidèles amis de One More Joke, 2 Heures De Perdues ou Panic! Cinéma. Nous avons pris le parti de suivre les amoureuses inclinaisons des fans. Avant que nos os ne pourrissent dans cet univers rétréci, nous nous en remettons aux funny bones du monde entier : votez pour eux !

Fabien Gaffez

directeur des programmes du Forum des images

Ouverture des ventes jeudi 24 mars dès 12h.

Forum des images 2 rue du cinéma, Paris 1e Paris 75001

