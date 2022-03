Un drôle de festival 2022 Forum des images, 6 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

mercredi

de 20h00 à 23h00

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 23h00

payant

Pépites filmiques et grands classiques, comiques chevronnés et jeunes pousses en devenir, sur les écrans comme à la scène, “Un drôle de festival” célèbre l’humour sous toutes ses formes du 6 au 10 avril au Forum des images !

Charlie Chaplin, Jenny Slate, Buster Keaton, Kristen Wiig, Jerry Lewis, Noémie Lvovsky, Andy Kaufman ou Jim Carrey… Nous avons rassemblé dans Un drôle de festival les films de celles et ceux dont le rire est le métier avec pour credo : “Mieux vaut en rire qu’en pleurer !”

Au programme : films et comédies culte, stand-up (gala de clôture par One More Joke), podcast cinéphile et décalé (2 Heures De Perdues), hommage à Jean-Pierre Bacri et rencontres en compagnie de nombreux·ses invité·es. Voici quelques temps forts à ne pas manquer !

> Mercredi 6 avril – Soirée d’ouverture

à 20h : Funny Bones de Peter Chelsom

> Jeudi 7 avril

à 20h45 : Le Goût des autres d’Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro

Présenté par Hugo Alexandre et David Honnorat de la chaîne YouTube Calmos

> Vendredi 8 avril – Carte blanche à 2 Heures de perdues

à 20h15 : Un fauteuil pour deux de John Landis avec Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, suivi de l’enregistrement du podcast 2 Heures de perdues



> Samedi 9 avril – Carte blanche à Panic! x Chroma

à 21h : Comment c’est loin d’Orelsan et Christophe Offenstein avec Orelsan et Gringe, présenté par les équipes de Chroma (Karim Debbache, Gilles Stella, Jérémy Morvan, vidéastes) et Panic! cinéma (Yann Olejarz, Marie Casabonne, programmateur·rice)

> Dimanche 10 avril – Gala de clôture

à 20h30 : Spectacle de stand-up avec One More Joke

Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001

Cinéma;Humour

Date complète :

Design graphique : ABM Studio – Les Feux de la rampe © Roy Export SAS / Les Sentiments, Docteur Jerry et Mister Love © Collection Christophel