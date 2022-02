UN DROIT A COMPENSATION INABOUTI l’Enclos Rey, 9 février 2022, Paris.

**A l’occasion de la date anniversaire de la loi du 11 février 2005 et de la publication de la note #AEgalité : « Pour un droit à compensation universel et intégral », APF France handicap vous convie à la Journée Débats :** Cette Journée Débats **APF France handicap sur le droit à compensation** a pour objectif de créer un espace de rencontres et d’échanges entre personnes en situation de handicap, représentants associatifs, professionnels d’accompagnement de terrain, professionnels de MDPH et des services départementaux, administrations nationales (CNSA, DGCS, sécurité sociale, ministère, …), élus locaux (conseils départementaux) et nationaux (parlementaires). **Avec 4 débats au programme :** * **1er débat (10h 00 – 11h 00) :** respecter et favoriser l’expression des personnes et prendre en considération leurs choix : de lieu de vie, de mode de vie et d’habitudes de vie. * **2ème débat (11h 00 – 12h 00) :** la nécessité de l’accompagnement par une aide humaine formée, choisie et adaptée aux habitudes de vie des personnes. * **3ème débat (14h 30 – 15h 30) :** améliorer les conditions d’accès aux aides techniques et garantir leur libre choix. * **4ème débat (15h 30 – 16h 30) :** renforcer la protection sociale autonomie des personnes en situation de handicap. * **16h 30 – 17h 00 :** conclusions par Pascale Ribes, présidente APF France handicap Cette Journée Débats sera animée par Franck Seuret, journaliste à Faire Face et faire-face.fr **_Vous pouvez vous inscrire dès à présent, jusqu’au 4 février 2022._** **_Cette Journée Débats sera également diffusée en visioconférence_**

