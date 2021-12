Un Doua de Jazz VILLEURBANNE, 10 octobre 2022, Villeurbanne.

Le Festival Un Doua De Jazz est une association 100% étudiante. Créée en 1993, sur le campus de l’INSA Lyon par des étudiant.e.s en section musique-étude, son principal objectif est de monter un festival annuel de jazz, courant octobre sur Villeurbanne et Lyon. Les concerts ont lieu principalement au Transbordeur, sur le campus de la Douai, à la Clef de Voûte, à l’espace Tonkin ou encore au ToïToï pour ne citer qu’eux. L’équipe change d’année en année et cherche depuis toujours à atteindre un public toujours plus grand et diversifié. Que ce soit auprès des étudiant.e.s de la région lyonnaise ou bien des habitant.e.s de Villeurbanne et des alentours, Un Doua de Jazz se veut être une porte d’entrée vers une musique jugée parfois à tord élitiste et fermée. ` Pour cela, le festival s’efforce de garder ce style de musique à jour et de le partager auprès des jeunes notamment. Afin de parler au plus grand nombre, la programmation fait aussi la part belle à des styles qui viennent historiquement du jazz (funk, hip-hop, afrobeat…) ou bien qui puisent leur inspiration dans le jazz (musiques électroniques, musiques du monde). Notre offre culturelle se veut également attractive de part les prix très accessibles que nous pratiquons au regard de la qualité de la programmation. Depuis un peu moins de 10 ans, notre manifestation a pris de plus en plus d’ampleur au point d’attirer de véritables têtes d’affiches internationales comme Robert Glasper, Chris Potter, Cory Henry, Ambrose Akinmusire, Tigran Hamasyan, Anomalie, Nubya Garcia ou encore Nubiyan Twist. Parallèlement à cela, l’ADN du festival est intimement lié à l’émergence d’artistes de jazz français et notamment régionaux. A travers les tremplins que nous organisons, le festival soutient la scène locale. En effet, plusieurs gagnants des dernières éditions sont désormais connus nationalement. Après une édition 2021 de relance, nous vous attendons nombreux pour nos évènements au cours de l’année 2022 ainsi que pour notre 29ème édition qui aura lieu en octobre 2022 et qui s’inscrit dans le cadre de cette année si particulière où Villeurbanne sera Capitale Française de la Culture !

Un Doua de Jazz, c’est LE festival de jazz organisé par des étudiants en France! Il existe depuis 1994 et vise à promouvoir davantage le jazz et les styles qui en découlent auprès des étudiant.e.s.

