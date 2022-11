Un documentaire animalier | Club ciné et rencontre Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Fouesnant Club Ciné est le rendez-vous des amoureux du cinéma, amateurs ou cinéphiles chevronnés. La projection est suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’une discussion en toute simplicité autour du film. Au programme de ce Club Ciné : un documentaire animalier, sur les pas feutrés d’un animal difficile à apercevoir !

La projection sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec Jean-Marie Séveno, photographe animalier. Des pics de la Vanoise à la Scandinavie, de l’île Kodiak à celle de Banks, Jean-Marie Séveno photographie des animaux libres et sauvages. Public ado et adulte Film en français sous-titrés en français. Tous les rendez-vous du Club ciné 22-23 : les vendredis 7 octobre, 18 novembre (en lien avec le spectacle C’est vendredi aujourd’hui), 16 décembre, 20 janvier, 3 février, 10 mars, 14 avril (en lien avec le spectacle Kamuyot) et 5 mai à 20h30 contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/ l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

