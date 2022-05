Un dîner en 4 actes, 14 mai 2022, .

Un dîner en 4 actes

2022-05-14 – 2022-05-14

Petite forme en lien avec le spectacle Petit Paysan Tué, 1 Dîner en 4 Actes aborde le drame paysan en invitant les spectateurs et les acteurs à un repas familial autour d’une table. Lieu de discussion et d’échange, de secrets divulgués et de rumeurs lancés ; les spectateurs-invités assisteront de très près à la chute de Baptiste (jeune éleveur de 37 ans). Des entretiens documentaires viendront répondre à l’histoire et ponctuer ces repas. D’une forte puissance dramaturgique, cet émouvant spectacle interroge le public sur la détresse du monde agricole.

A travers ce trio central et la détérioration de leurs liens, nous comprendrons toute la mesure du drame qui se joue.Tout au long de la pièce, un « chœur paysan » (constitué de paroles documentaires récoltées lors du travail de création) ponctuera et fera écho à l’histoire de Baptiste.

