2023-03-08 – 2023-03-08

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Animé par Yvon Lechevestrier. Karim Boudjema, chirurgien au CHU de Rennes. Un des meilleurs au monde dans le domaine de la greffe du foie. Homme « aux doigts de fée », humaniste, simple et chaleureux, il honore le service public. Places limitées. contact@ariniz.com +33 2 99 56 01 19 http://www.ariniz.com/ Hotel Ar Iniz 8 Boulevard Hébert Saint-Malo

