Dîner animé par Yvon Lechevestrier.

François Ravard aime croquer sa Bretagne, ses couleurs, ses rivages, ses plages et ses habitants dans de belles et touchantes illustrations aussi drôles que sensibles.

Nous vous invitons à faire connaissance avec un jeune artiste prometteur, déjà auteur de BD et d’ouvrages tout en douceur.

Inscription par mail.

contact@ariniz.com +33 2 99 56 01 19

