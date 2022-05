UN DIMANCHE, UNE OEUVRE Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

Metz 57000 Séances à 10h30 et 11h45 Occupant une place particulière dans le corpus d’Eva Aeppli, La Table – l’un des premiers groupes réalisés par l’artiste – est présentée en majesté en dialogue avec The Last Supper (Camel/57) d’Andy Warhol. Anne Horvath fera dialoguer ces deux interprétations de la célèbre Cène de Léonard de Vinci. Conférence donnée par Anne Horvath, co-commissaire de l’exposition Le Musée sentimental d’Eva Aeppli +33 3 87 15 39 39 https://www.centrepompidou-metz.fr/un-dimanche-une-uvre-la-table Eva AEPPLI, La Table, 1965-1967 © Susanne Gyger, Lucerne / Photo : Centre Pompidou-Metz / Marc Domage / 2022 / Exposition Le Musée sentimental d’Eva Aeppli

