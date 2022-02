Un dimanche, un quartier : Fives, métamorphose d’un quartier ouvrier Place Degeyter Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans les années 1930, Fives, densément peuplé, a fait l’objet d’un réaménagement important. Des logements, une salle des fêtes, des jardins d’enfants, une crèche, une caserne de pompiers y sont édifiés pour tenir compte des besoins des familles ouvrières et tenter d’améliorer leurs conditions de vie. Laissez-vous conter son histoire.

