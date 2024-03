Un dimanche un quartier – Du cœur de ville à la porte Royale Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille, dimanche 19 mai 2024.

Un dimanche un quartier – Du cœur de ville à la porte Royale Apprenez en plus sur les bâtiments remarquables du Centre à la Citadelle Dimanche 19 mai, 15h00 Devant le Palais Rihour, place Rihour Gratuit, sur inscription

Cette visite vous invite à revenir sur plusieurs siècles d’aménagement urbain et de construction de bâtiments remarquables de la ville de Lille, compris entre le centre-ville et le parc de la Citadelle. Création de jardins, édification de bâtiments civils, militaires ou religieux, infrastructures liées à la présence de l’eau sont autant d’aménagements réalisés entre le 17ème et le 20ème siècle qui vous seront expliqués.

Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

© Thomas Lo Presti DICOM – Ville de Lille