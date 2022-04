Un dimanche sur l’île Nouvelle – le 22 mai Blaye, 22 mai 2022, Blaye.

Un dimanche sur l’île Nouvelle – le 22 mai Blaye

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 16:30:00

Blaye Gironde Blaye

EUR Le Département de la Gironde vous invite sur l’île Nouvelle pour une découverte exceptionnelle et unique. Au programme : proposition artistique, pique-nique tiré du sac et visite du village avec David de Souza, de Nous Autres, pour en savoir plus sur la vie des îlouts ou découverte de la faune et la flore de l’Ile avec les guides naturalistes.

Au départ de Blaye.

+33 5 56 82 71 79

Nous Autres

Blaye

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Blaye