Lunéville Meurthe-et-Moselle Un dimanche près du Kiosque au Parc des Bosquets, de 14h30 à 18h00, tous les dimanches. Concerts organisés par la Ville de Lunéville avec le concours de l’Office des Fêtes et du Conseil Départemental : Variétés françaises, rock, flamenco, groupes folkloriques, musette. Entrée libre. Buvette sur place. Programme complet à venir… fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr +33 3 83 76 23 75 Ville de Lunéville

