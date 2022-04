UN DIMANCHE POUR FÊTER LA NATURE Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Aubin-le-Cloud

UN DIMANCHE POUR FÊTER LA NATURE Saint-Aubin-le-Cloud, 8 mai 2022, Saint-Aubin-le-Cloud. UN DIMANCHE POUR FÊTER LA NATURE MAISON POUR TOUS 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 MAISON POUR TOUS 11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud Dans le cadre de ses RDV Nature et des 1000 coups de pouce pour la biodiversité, la MPT de St Aubin organise une journée pour fêter la nature ! Au programme :

– 10h : atelier photo nature (sur inscription)

– 12h : pique-nique zéro déchet

-14h : le vrac : comment ça marche ?

-14h30 : troc’plants : venez avec des plants issus de votre jardin mais aussi vos trucs et astuces et échangez-les avec les jardiniers présents ! Vous pouvez également venir en simple visiteur, les dons sont fréquents !

MAISON POUR TOUS 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

