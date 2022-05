UN DIMANCHE HORS DU TEMPS (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Seilh, 5 juin 2022, Seilh.

UN DIMANCHE HORS DU TEMPS (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS Seilh

2022-06-05 – 2022-06-05 Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS

Seilh 31840 Seilh

Ateliers d’initiation aux arts du cirque et démonstrations, magie close-up, animation musicale avec orgue de barbarie et chant, ateliers floraux, promenade en attelage, visite guidée du parc, jeux en bois, ateliers et éveil musical pour les petits, stand de tir pour les plus grands et stand de maquillage pour les enfants.

Au moment du déjeuner, restauration au four à pain (réservation conseillée), ou possibilité de pique-nique dans le parc.

Tout au long de la journée, un marché gourmand et artisanal sera à votre disposition (vannier, maraicher, épicerie fine, fleuriste, glace artisanale, tricoteuse, créatrice de bijoux, brasseur artisanal, céramiste, créatrice de chapeaux de paille, fabricant de nichoirs en bois recyclé, couturières ou encore spécialiste de gastronomie ancienne).

Rendez-vous sur le site internet du domaine pour plus d’informations.

Le printemps est là !

Cette année, fidèle aux « Rendez vous aux jardins », le Domaine de Rochemontès se renouvelle et ouvre aux visiteurs son parc aux jeux et à la fête.

Ateliers d’initiation aux arts du cirque et démonstrations, magie close-up, animation musicale avec orgue de barbarie et chant, ateliers floraux, promenade en attelage, visite guidée du parc, jeux en bois, ateliers et éveil musical pour les petits, stand de tir pour les plus grands et stand de maquillage pour les enfants.

Au moment du déjeuner, restauration au four à pain (réservation conseillée), ou possibilité de pique-nique dans le parc.

Tout au long de la journée, un marché gourmand et artisanal sera à votre disposition (vannier, maraicher, épicerie fine, fleuriste, glace artisanale, tricoteuse, créatrice de bijoux, brasseur artisanal, céramiste, créatrice de chapeaux de paille, fabricant de nichoirs en bois recyclé, couturières ou encore spécialiste de gastronomie ancienne).

Rendez-vous sur le site internet du domaine pour plus d’informations.

Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS Seilh

dernière mise à jour : 2022-05-25 par