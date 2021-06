Un dimanche en musique Caen, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Caen.

Un dimanche en musique 2021-07-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-04 20:45:00 20:45:00 Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames

Caen Calvados

La région Normandie célèbre la musique à l’Abbaye-aux-Dames à Caen le temps d’un dimanche avec une programmation exclusivement normande !

15 groupes normands, aux styles multiples, sont programmés : Johnny and Rose, La Banda Jojo, Bala, Shifumi Orkestar, La Benn, Valéry Dekowski, Tha Dunciz, Adélys, Pigswana Orchestra, Annabella Hawk, White Velvet, Projet 41, Lewis Evans, Nobody’s Cult, ALTER EGO (Oua-Anou Diarra, Yves Rousseau et l’Orchestre régional de Normandie)

Les artistes se produiront sur 3 scènes différentes dans le cadre magnifique de l’Abbaye-aux-Dames, sa cour d’honneur, son parc, et son église.

La jauge est limitée, les concerts se feront en configuration assise. Ni restauration ni bar ne seront proposés.

Concerts sur réservation sur le site de la région Normandie.

+33 2 31 06 98 98 https://www.normandie.fr/

