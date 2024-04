Un Dimanche en Forêt Forêt d’Avaugour Bois-Meur Saint-Péver, dimanche 9 juin 2024.

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor en collaboration avec le département et différentes associations vous invite à une journée de détente en forêt d’Avaugour Bois-Meur. Animations toute la journée dont 2 spectacles en milieu d’après-midi.

Ateliers et animations pour tous grimpe dans les arbres avec l’Arbre à Lutik et funambulisme arboricole à 50 cm du sol avec la slackline ou à 10 m de haut avec la treeline (sécurisée) ! Mais aussi des balades en calèche avec des guides passionnés de l’Attelage du Fot, une exposition du travail des forestiers par l’animatrice du Département, des jeux en bois traditionnels à disposition de tous grâce à Manu Facto, la découverte des oiseaux forestiers et des empreintes animaux avec l’Office Français de Biodiversité, une exposition animée de la lutte contre les espèces invasives par le service environnement du Leff Armor Communauté (sous réserve), des animations autour de nos petites bêtes rampantes de la forêt avec le Terrarium de Kerdanet, des jeux buissonniers avec War Dro An Natur, une exposition photos de la forêt de Yann Lemeur. Il y aura aussi une sieste forestière un moment apaisant dans votre transat à écouter la forêt ! Et aussi un marché local & bio avec le bon pain d’Hier et deux mains, les tisanes et du fromage ou miel… Et pour les plus sportifs Trail d’Avaugour le matin, un trail 100% chemin en forêt d’Avaugour-Bois Meur avec des courses de 8, 13 et 27 km, une course enfants et des randonnées. Restauration galettes et crêpes à emporter sur place. .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne contact@falaisesdarmor.com

