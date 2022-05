Un dimanche en forêt Saint-Péver, 12 juin 2022, Saint-Péver.

Un dimanche en forêt Saint-Péver

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Péver Côtes d’Armor Saint-Péver

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor en collaboration avec le département et différentes associations vous invite à une journée de détente en forêt d’Avaugour Bois-Meur.

Au programme : spectacle de voltige avec la compagnie Volti Subito, de la jonglerie avec les frères Forsini et de la jonglerie de feu avec le Roi Dagobert, une déambulation fée des bois avec Gwenola Larivain, une déambulation musicale avec Apache Bzh, des ateliers bulles de savon, un atelier cerfs-volants avec Festivol, des ateliers de marche respirée, un trail sans chrono, de la grimpe d’arbres, des stands d’artistes et artisans et des animations découverte de la nature !

Restauration à emporter sur place.

contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47

