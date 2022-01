Un dimanche en famille Le Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Un dimanche en famille

Le Nouveau Théâtre, le dimanche 6 mars

Un dimanche en famille par la Compagnie Pour ainsi dire Une journée à la carte, immersive et ludique à vivre avec votre enfant → 10h30-12h30 Atelier initiation théâtre par Sylviane Fortuny, metteuse en scène → 12h30-14h Apportez votre pique-nique et déjeunez en compagnie de l’équipe artistique. On vous offre le dessert ! → 14h-15h Lecture ouverte à tous de textes de Philippe Dorin sur la thématique des rêves → 16h Spectacle Bijou bijou, te réveille pas surtout suivi d’un goûter

Tarifs: 9€ adulte, 6€ enfant

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault

2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T17:00:00

