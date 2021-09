Châtellerault Le Nouveau Théâtre Châtellerault, Vienne Un dimanche en famille Le Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Un dimanche en famille Le Nouveau Théâtre, 14 novembre 2021, Châtellerault. Un dimanche en famille

Le Nouveau Théâtre, le dimanche 14 novembre à 10:30

Autour du spectacle “Et puis on a sauté” de Pauline Sales, mise en scène par Odile Grosset-Grange 10h30-12h : atelier théâtre parent enfant 12h15- 13h30 : apportez votre pique-nique et partagez le repas en compagnie des équipes artistiques et du théâtre. 14h-15h : lecture découverte 16h: spectacle suivi d’un goûter Saison 21/22, 3T Scène conventionnée de Châtellerault

adulte: 9€/ enfant: 6€ pour la journée (spectacle inclus)- Pass sanitaire obligatoire

Une journée immersive et ludique à vivre en famille avec la compagnie de Louise Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T10:30:00 2021-11-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Nouveau Théâtre Adresse 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le Nouveau Théâtre Châtellerault