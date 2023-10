Un dimanche en famille en Inde au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 22 octobre 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

dans la limite des places disponibles

Poussez les portes du musée et partagez un moment en famille, dès 3 ans ! Le temps d’un après-midi, embarquez pour l’Inde et découvrez l’univers du cinéma Bollywood à travers des activités ludiques et gratuites.

Découvrez le musée autrement grâce à une programmation gratuite et inédite conçue pour les familles, à l’occasion de l’exposition Bollywood Superstars. Histoire d’un cinéma indien.

Ateliers de musique et de danse, contes, mini-visites de l’exposition… Il n’y a pas d’âge pour s’amuser au musée !

AU PROGRAMME

DES ATELIERS

Musique traditionnelle d’Inde du nord

Danse Bollywood

Théâtre d’ombres

Bar à épices

Kolam (dessin avec du sable de couleur sur le sol)

DES MINI-VISITES

Dans l’exposition Bollywood

DES CONTES

Au cœur des collections, dès 6 ans

Et pour les 0-3 ans, de mini-contes dans l’atmosphère cosy du Salon de lecture Jacques Kerchache

Programmation complète disponible prochainement.

MODALITÉS D’ACCÈS

activités gratuites, sur inscription sur place dans la limite des places disponibles (seuls les ateliers « Bar à épices » et « Kolam » sont en accès libre, dans la limite des places disponibles)

les mini-visites guidées et contées proposées dans les espaces d’exposition (plateau des Collections et dans l’exposition « Bollywood Superstars ») – nécessitent un billet d’entrée (entrée gratuite pour les moins de 18 ans)

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris

Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/un-dimanche-en-famille-40009

Alexandre Paufert Musée du Quai Branly – Jacques Chirac