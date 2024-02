Un dimanche en famille Châtelaudren-Plouagat, dimanche 18 février 2024.

Un dimanche en famille Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Après-midi jeux de société au Petit Écho de la Mode. La section jeux de l’amicale laïque de Plélo Jeux Dés Boîtes organise l’un de ses fameux Dimanche en familles dans le cadre de l’exposition À quoi on joue ?! . Le principe ? Venez simplement seul ou avec votre famille, enfants et adultes, pour partager des moments ludiques et jouer tous ensemble. Les membres de l’association se chargent d’apporter des jeux adaptés à tous et seront là pour vous les expliquer et jouer avec vous. Une occasion parfaite pour passer un dimanche convivial. Tout public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

