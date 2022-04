Un dimanche en famille au musée du Quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un dimanche en famille au musée du Quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac, 24 avril 2022, Paris. Le dimanche 24 avril 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit Gratuit dans la limite des places disponibles

Pour fêter les vacances, éveillez vos sens et attisez votre curiosité le temps d’un après-midi en famille au musée ! Rendez-vous le 24 avril. À l’occasion des vacances de printemps et en écho à l’exposition du moment Sur la route des chefferies du Cameroun, découvrez le musée autrement grâce à une programmation gratuite et inédite conçue pour les familles ! Ateliers, mini-visites, contes… profitez d’un après-midi créatif et ludique avec les plus petits ! Programmation complète disponible prochainement. MODALITÉS en continu de 14h à 18h

les activités proposées sur le plateau des Collections nécessitent un billet d’entrée Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/un-dimanche-en-famille-39410/ https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/un-dimanche-en-famille-39288/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée du quai Branly Jacques Chirac Adresse 37 quai Branly Ville Paris lieuville Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris Departement Paris

Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un dimanche en famille au musée du Quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac 2022-04-24 was last modified: by Un dimanche en famille au musée du Quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac Musée du quai Branly Jacques Chirac 24 avril 2022 Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Paris

Paris Paris