« Un dimanche en Durance » La Roque-d’Anthéron, 3 juillet 2022, La Roque-d'Anthéron.

« Un dimanche en Durance »

2022-07-03 – 2022-07-03

Pour sa 3ème édition, le dimanche en Durance célèbrera la rivière avec une journée d’activités gratuites et en libre accès :

Balades en canoé, initiation paddle, balades à vélo, excursions naturalistes, ateliers dessins pour les enfants – Marché de producteurs locaux – Expositions – Concert – Foodtrucks, buvette et aires de pique-nique seront disposés au centre d’un mini-village éphémère, avec des expositions sur la Durance, en photos et illustrées. Vous pourrez également découvrir l’univers de la BD avec la présence de la Chevaline, librairie ambulante de Marseille, venue spécialement pour l’occasion, des animations pour les petits par le dessin seront proposées.

Pour (re)découvrir les bords de Durance

+33 4 42 50 70 74

