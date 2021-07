Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Un Dimanche En Bourgogne et le Marché des Créateurs Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Suite à la crise sanitaire, Le Marché des Créateurs 100% Local n’a pu avoir lieu en 2020. Ce rendez-vous mensuel revient (enfin) à partir du mois de juillet jusqu’au mois de septembre ! Ce marché regroupera divers stands de créateurs, artistes, artisans… Pour vous proposer des créations originales, locales et fait-main ! Chaque 3ème dimanche du mois, de 9h00 à 14h00, Place Notre-Dame Dimanche 18 juillet 2021 – 9h/14h

Dimanche 15 août 2021 – 9h/14h

Dimanche 19 septembre 2021 – 9h/14h —————— Shop In Dijon organise un marché dominical de promotion de produits locaux, sur la place des Cordeliers à Dijon.

Les objectifs sont simples : créer une vie de quartier le dimanche matin en centre-ville, faire la promotion de la richesse gastronomique bourguignonne et dynamiser l’activité commerciale du centre-ville de Dijon ! ————————— Un dimanche en Bourgogne : chaque 1er dimanche du mois, place des Cordeliers. Marché des créateurs : chaque 3ème dimanche du mois, place Notre-Dame. Pour le bien de tous, veillez à appliquer les gestes barrières. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

