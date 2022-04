Un Dimanche En Bourgogne Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Un Dimanche En Bourgogne Dijon, 1 mai 2022, Dijon. Un Dimanche En Bourgogne Dijon

2022-05-01 – 2022-05-01

Dijon Côte-d’Or Et c’est reparti !! Un Dimanche en Bourgogne revient en plein cœur de Dijon pour une édition 2022 ! Au programme : de la gourmandise, des produits de qualité mais surtout… du local ! Les producteurs locaux seront présents pour émoustiller vos papilles !! Dates 2022 : 01 mai, 05 juin, 03 juillet, 07 août, 04 septembre, et 02 octobre 2022 ! Un Dimanche en Bourgogne c’est une raison de plus pour venir profiter du centre-ville piéton dijonnais ! Chaque 1er dimanche du mois – Place des Cordeliers 21000 Dijon – De 10h00 à 14h00

On vous attend nombreux !! +33 3 80 50 99 90 https://www.shop-in-dijon.fr/dimanche-bourgogne-2022-dijon/ Et c’est reparti !! Un Dimanche en Bourgogne revient en plein cœur de Dijon pour une édition 2022 ! Au programme : de la gourmandise, des produits de qualité mais surtout… du local ! Les producteurs locaux seront présents pour émoustiller vos papilles !! Dates 2022 : 01 mai, 05 juin, 03 juillet, 07 août, 04 septembre, et 02 octobre 2022 ! Un Dimanche en Bourgogne c’est une raison de plus pour venir profiter du centre-ville piéton dijonnais ! Chaque 1er dimanche du mois – Place des Cordeliers 21000 Dijon – De 10h00 à 14h00

On vous attend nombreux !! Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Ville Dijon lieuville Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Un Dimanche En Bourgogne Dijon 2022-05-01 was last modified: by Un Dimanche En Bourgogne Dijon Dijon 1 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or