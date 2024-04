Un Dimanche de Caractère à Mondoubleau Mondoubleau, dimanche 14 avril 2024.

Un Dimanche de Caractère à Mondoubleau Mondoubleau Loir-et-Cher

Dimanche

Histoire équestre, empreintes villageoises.

Un dimanche de caractère à Mondoubleau. Histoire équestre, empreintes villageoises. Où se cachent les chevaux ? Quels bâtiments, quelles images, quels savoir-faire toujours vivants racontent leur histoire et leur présence ? Accompagnés par les habitants, observez les façades, passez sous les porches, entrez dans les écuries et laissez-vous surprendre. Puis, dégustez joyeusement le Perche Trèfle de chèvre, caramel, cidre, et tant d’autres gourmandises… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:45:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L’événement Un Dimanche de Caractère à Mondoubleau Mondoubleau a été mis à jour le 2024-04-04 par ADT41