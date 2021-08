Un dimanche avec Radio Bam: Concerts / Plateau radio / Spectacle de Cirque Le Couvent, 22 août 2021, Marseille.

Un dimanche avec Radio Bam: Concerts / Plateau radio / Spectacle de Cirque

Le Couvent, le dimanche 22 août à 12:00

[http://www.facebook.com/les.fractalettes](http://www.facebook.com/les.fractalettes)n plateau live au Couvent ! Pour l’occasion, on leur a laissé carte blanche sur la prog. Ils s’en sont pas privés et ramèneront du beau monde . Concerts, performances, spectacles, histoires, formes courtes pour yeux et oreilles, dj set… de quoi passer une après midi au jardin, en terrasse, à la buvette ou sur le dance floor, à vous de voir ; ) Petit aperçu du programme **CONCERTS** Les Fractalettes Éponges, pétales, étoiles et bulle de rosée, une fractale est un motif qui se répète à l’infini laissant apercevoir de nouvelles dimensions. Les fractalettes, viennent pour te mettre, par définition des petites fractales, à base de reprises mignonnes et de paillettes à la guitare [https://instagram.com/les.fractalettes](https://instagram.com/les.fractalettes) www.facebook.com/les.fractalettes Jul Giaco Animateur radio et animateur tout court, ex guitariste et bassiste dans une multitude de groupes Marseillais (Quetzal Snakes, Section Azzura, Club Meth…), nous vient en solo, micro en main et texte en français drôlement cynique scandé façon punk sur des machines électroniques et boite à rythme. Il produit ses instrus en live laissant une grande part d’improvisation avec un style (si on peu le définir) chanson claquée synthwave onirique à caractère technoïde. [https://www.youtube.com/c/JULGIACO](https://www.youtube.com/c/JULGIACO) [https://www.instagram.com/julgiaco/](https://www.instagram.com/julgiaco/) Gami GAMI est un groupe pop rock aux teintes électro et trip-hop qui mélange machines et instruments organiques. Que vous aimiez danser au premier rang, ou que vous savouriez discrètement le concert du fond de la salle, Capucine auteur compositeur accompagnée par ses deux musiciens Rémi Bernard et Judi Massonnat, saura vous embarquer dans son univers. [https://www.facebook.com/GAMI.rockmusic](https://www.facebook.com/GAMI.rockmusic) George San George est né sous le culte de la danse frénétique et contagieuse. Ses compositions braquent les styles de tous les continents pour distiller un rock progressif teinté d’avant-garde, de transe et de world music. [https://www.facebook.com/GeorgeSanTrio](https://www.facebook.com/GeorgeSanTrio) [https://soundcloud.com/georgesantrio](https://soundcloud.com/georgesantrio) Francky la night Une sélection pointue, incongrue, parfois approximative, toujours bienveillante et de temps en temps croustillante de morceaux des années 60 à aujourd’hui. [http://www.radiobam.org/podcast/franckylanight](http://www.radiobam.org/podcast/franckylanight) **SPECTACLES** ‘CHIFFONS’ par la Cie les Filantes Filantes ” Dans leur atelier, trois couturières jouent et rejouent leurs souvenirs. Elles tissent, déroulent et coupent les fils des destinées croisées en cours de route. Mais qui sont-elles vraiment ? Les souvenirs semblent se mélanger à la réalité, l’imaginaire de l’une donne vie aux rêves des autres.” CHIFFONS mêle cirque, théâtre, danse et musique dans l’univers feutré et parfois déraillant d’un atelier de couture. Un spectacle familial, aérien et coloré. Restauration & buvette sur place INFOS SANITAIRES Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l’évènement. 3 preuves sanitaires sont acceptées : Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h ?? Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours Pour info le test antigénique est gratuit et prend 15 minutes en pharmacie. Dans le quartier de la Belle de Mai, la Pharmacie des Deux Places, à 400m du Couvent Levat, propose des tests antigéniques. Les 12-17 ans sont exemptés du pass sanitaire jusqu’au 30 août.

adhésion 2€

♫♫♫

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



