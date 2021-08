Un dimanche aux PRES Les Prés du Hem, 29 août 2021, Armentières.

Les Prés du Hem, le dimanche 29 août à 10:00

Au programme ce dimanche 29 Août *** De 10h30 à 18h45** “Bière Qui Roule : la micro-brasserie ambulante” Dans la micro-brasserie ambulante nous fabriquerons ensemble une bière : depuis l’eau et le malt et jusqu’à l’ensemencement des levures en passant par le houblonnage, vous découvrirez toutes les étapes du brassage. Vous êtes invités à prendre les commandes de la machine : mélangez les matières premières, actionnez les vannes et les pompes, ajoutez les houblons ! *** A 14h45 – 16h30 – 17h15 :** “TéatrO Déi dénoue les liens” Sur des textes modifiés à partir de chansons anciennes et nouvelles connus de toutes et tous, le chanteur mettra en avant le lien inter-générationnel écologique entre jeunes et moins jeunes. Par exemple, « Déshabillez-moi » sera transformé en « Dépolluez-moi ». Au programme également du Christophe Maé (Elle est où la nature?) . Certaines autres chansons (comme « Le petit jardin » de Jacques Dutronc ou « la maison près de la fontaine ») seront interprétées sans modification. Le guitariste, qui est aussi conteur, onctuera les chansons par des histoires et slams faisant le lien entre le passé et le présent. Par Association Collectif de l’Astragale @Patrick-Eillum *** A 15h00, 16h00 et 17h00** “Belvèderes” Belvédère est en somme, un quartet traditionnel de jazz manouche mais pas que ! Leur répertoire s’articule autour de standards du genre : jazz manouche à la française inspiré de Django, reprise de standards nord-américains ou d’Europe de l’Est… Par In Illo Tempore @quartetbelvederelille **PASS SANITAIRE** Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021.Les visiteurs devront présenter à l’entrée : • Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps). • Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. • Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. **PROTOCOLE SANITAIRE** Les Prés du Hem ont mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : • Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. • Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos et à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. • Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. • Installation de bornes de gel hydroalcoolique. • Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. • Sens de visite réglementée. • Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

Tarif plein adulte jour 8€ / tarif réduit 5€ et famille 24€ /gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

Des concerts et une micro brasserie ambulante de fabrication de bière sont au programme de ce dimanche.

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T20:00:00