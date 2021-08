Un dimanche aux PRES Les Prés du Hem, 22 août 2021, Armentières.

Les Prés du Hem, le dimanche 22 août à 10:00

Les rendez-vous musicaux « Un dimanche en musique » reviennent cette saison aux Prés du Hem d’Armentières. Ce dimanche 22 août vibrera avec la musique du groupe Entho Fanfare Ethnophonics. **Au programme ce dimanche 22 Août** * **A 10h00 :** LEPETZ Philippe présente le lien entre l’homme , la nature , les animaux, intergénérationnel entre des publics d’origines différentes ou entre le passé et le présent. Démonstration d’un savoir-faire et initiation au modelage avec participation active et ludique- réalisation d’une sculpture individuelle par modelage- interaction famille/enfant et moi-même. * **De 13h00 à 19h00** : Balade à poneys, avec Shet59 * **A 14h00, 15h30 et 17h00** : Sculpteur sur légumes. Une rencontre de proximité autour de la thématique de la lutherie sur légumes et fruits frais. Une performance participative oscillant entre théâtre de rue et improvisation par Circomédie *** A 15h00** : Entho Fanfare Ethnophonics vous entraîne dans tous les coins du monde où l’on aime danser. Ils entrelacent rythmes urbains et mélodies exotiques, entre compositions et improvisations. De l’afrobeat au hiphop casher, de la cumbia au chaabi berbère, du funk abyssin au rock du désert, la musique d’Ethnophonics ne connaît pas de frontière. Pas besoin de visa, détachez vos ceintures, décollage immédiat ! Ethnophonics est né sur la route, dans l’urgence de jouer, de parcourir le monde et d’échanger. De la Mer du Nord au Delta du Mississipi en passant par le Bosphore, c’est un orchestre en perpétuel mouvement, s’enrichissant des airs et des esprits glanés en chemin et se recomposant au gré des rencontres. Par In Illo Tempore **PROTOCOLE SANITAIRE** Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans en intérieur pour toute visite et/ou animation o obligatoire dès 11 ans en extérieur pour toute visite et/ou animation o recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation de deux mètres minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit **PASS SANITAIRE** Suite aux annonces du Président de la République, à partir du 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 septembre 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois) Le Pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé.

Ateliers, balades à dos de poney, sculptures sur légumes, le tout sur un air de musique.

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



