Un dimanche aux Menhirs de Monteneuf Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

Un dimanche aux Menhirs de Monteneuf Monteneuf, 17 juillet 2022, Monteneuf. Un dimanche aux Menhirs de Monteneuf Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf Monteneuf

2022-07-17 11:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf

Monteneuf Morbihan Monteneuf Que savons-nous des Hommes du néolithique ? Le temps d’une journée, plongez dans la préhistoire. Ce sera alors à vous de réaliser du feu, des poteries, des bijoux…

Une journée de fête pour vivre comme les hommes de la Préhistoire Dimanche 17 juillet de 11h à 18h.

Tout public. Conseillée à partir de 5 ans.

Réservation conseillée sur le site internet menhirs-monteneuf.com

Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf Monteneuf

