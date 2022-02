Un dimanche aux Jardins de La Peignie Les Jardins de la Peignie, 5 juin 2022, .

Les Jardins de la Peignie, le dimanche 5 juin à 10:00

Le marché aux artisans représente une excellente occasion de venir découvrir des créations uniques (bois, métal, céramique, tissus, laine etc.) et déguster des produits locaux (pain, fromages, confitures etc.) mais aussi de déambuler dans la roseraie (500 rosiers anciens) et s’asseoir à l’ombre d’arbres magnifiques, pour certains très rares.

Le tarif d’entrée sera de 2€/personne – gratuit pour les enfants

Marché d’artisans et intermèdes musicaux / Une trentaine d’artisans, créateurs, producteurs viennent exposer et vendre leurs créations et leur production.

Les Jardins de la Peignie La Peignie – 56490 MENEAC Morbihan



