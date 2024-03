Un dimanche aux couleurs de l’Italie Salle de la Gare Guer, dimanche 7 avril 2024.

Un dimanche aux couleurs de l’Italie Salle de la Gare Guer Morbihan

Repas italien Organisé par le Comité de jumelage Guer Gravedona ed uniti

7 avril 2024 Salle de la gare à Guer

Organisé par le Comité de jumelage Guer-Gravedona ed Uniti

Ouvert à tous !

Un dimanche italien c’est :

Un repas italien à 12h30 ouverture de la buvette à 12h

MENU

– Apéritif Lambrusco

– Minestrone gourmand

– Lasagnes sauce ragù et salade

– Délice italien à la cerise amarena

– Café Limoncello

Repas adulte 18€

Repas enfant moins de 12 ans 8€

Renseignements et inscription chez les commerçants partenaires à Guer Boucherie Charcuterie Hesloin Secrets de fromager Mag’presse la Civette et au 06 14 64 68 96 ou guer-gravedona@hotmail.frr et sur le site www.helloasso.com/associations/comité-de-jumelage-de-guer

Avant le 31 mars

Nous vous proposons de poursuivre le voyage au CINEMA Quai 56 Guer (ouvert à tous, sans réservation) avec la projection de 2 films au tarif unique fixé à 5,50€ la séance :

17h « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci » film d’animation dès 7 ans

20h30 « Il reste encore demain » (C’è ancora domani) film italien de Paola Cortellesi, en VF Vu par 5 millions d’Italiens .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 12:30:00

fin : 2024-04-07 22:00:00

Salle de la Gare Place de la Gare

Guer 56380 Morbihan Bretagne guer-gravedona@hotmail.fr

L’événement Un dimanche aux couleurs de l’Italie Guer a été mis à jour le 2024-03-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande